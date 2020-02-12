ЦИК объединила следующие первые выборы в ОТГ с очередными местными выборами

Выборы в громадах обошлись бы государству в 35 млн гривен.

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление о назначении первых выборов в объединенные территориальные громады. Изменениями предусмотрено, что в год проведения очередных местных выборов первые местные выборы назначаются на дату очередных местных выборов.

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

Члены комиссии аргументировали свое решение тем, что в случае назначения первых выборов на последнее воскресенье апреля срок полномочий избранных депутатов длился бы всего несколько месяцев.

Таким образом, избранные на внеочередных местных выборах депутаты пробудут в своих полномочиях незначительный срок до вступления в силу нового избирательного кодекса, а на их выборы будет потрачено больше 35 млн гривен.

В ЦИК также отметили низкую активность и заинтересованность граждан в участии в промежуточных выборах накануне очередных местных.

Очередные местные выборы состоятся согласно новому Избирательному кодексу, который вступил в действие 1 января 2020 года.