​Арахамия: слова о поставках воды в Крым - не позиция фракции

Депутат попросил извинения у тех, кого его выступление могло обидеть.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его слова о возможности поставок воды в Крым, сказанные 11 февраля в эфире телеканала "Прямой", не являются позицией фракции.

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - написал Арахамия в фейсбуке.

Депутат подчеркнул, что идея возобновления поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не принадлежит ему.

"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую постановку вопроса озвучил ведущий [Матвей Ганапольский] и спросил мое личное мнение по этому поводу. Вопрос был сформулирован так, будто альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды (!) повторил, что это моя личная позиция", - написал Арахамия.

Депутат подчеркнул, что на этот вопрос "нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу".

"Пускай это будет для меня наукой на будущее", - написал Арахамия.

Он принес извинения переселенцам, крымчанам и всем гражданам Украины, которых могли обидеть его слова, "даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой допущений, озвученных не мной".

Арахамия заверил, что нынешняя власть не допустит каких-либо форм легализации незаконной аннексии Крыма.

Напомним, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.

Украинские власти неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации.

В августе 2019 года оккупационные власти Крыма заявили, что нужно "начать зондаж" о возобновлении работы Северо-Крымского канала, потому что в Днепре "вода, идущая с территории РФ". Постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Днепр по территории Крыма не протекает.