Заявление Арахамии о воде в Крым в обмен на Донбасс - его личная позиция, - ОП

Заявления главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу является его личной позицией.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается заявления Давида Арахамии. Вчера был тяжелый день. Я имел возможность только прочитать об этом в интернете. Сегодня я надеюсь, что увижу Давида, и спрошу, что он имел в виду. Я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамии", - сказал Ермак.Глава ОП заявил, что не обсуждал такой сценарий с переговорщиком от РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, 11 февраля глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.