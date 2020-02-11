Оккупанты продлили арест 14-ти фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

В марте будет год с момента ареста крымских татар.

Четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону до 15 марта продлил меру пресечения Асану Яникову, Алиму Каримову, Акиму Бекирову, Иззету Абдуллаеву и Сеитвели Сейтабдиеву.

Аналогичное решение вынесли Октябрьский районный Ростова-на-Дону и Таганрогский городской суды, оставив под стражей Эрфана Османова и Сейрана Муртазу.

В подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя, а также Верховном суде Крыма была продлена мера пресечения Сервету Газиеву, Энверу Аметову, Шабану Умерову, Тофику Абдулгазиеву, Рустему Шейхалиеву, Белялу Адилову и Эскендеру Сулейманову.

Все заседания кроме одного – в Киевском районном суде Симферополя – проходили в закрытом режиме.

"Мера пресечения продлена на месяц, поскольку в марте будет год с момента ареста ребят. Через месяц дело попадет в подсудность Ростовского областного суда. Все наши подзащитные в выступлениях ссылаются на четвертую Женевскую конвенцию, а также на международные резолюции, в которых речь идет об оккупации Крыма. Они также обращают внимание суда на то, что являются гражданами Украины", – рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

По словам Курбединова, у многих фигурантов данного дела в условиях следственного изолятора ухудшилось состояние здоровья.

Адвокат также отметил, что завтра, 12 февраля, ожидается судебное заседание по продлению меры пресечения в отношении еще одного фигуранта этого дела – Руслана Сулейманова.

Накануне в подконтрольном России Киевском районном суде Симферополя состоялось четыре судебных заседания, в ходе которых десятерым фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили аресты.

Таким образом, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалилов, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадыров, Ремзи Бекиров, Джемиль Гафаров, Осман Арифмеметов, Риза Изетов, Раим Айвазов, Яшар Муединов останутся в следственном изоляторе до 15 марта 2020 года.

Подробнее о заключенных по делу "Хизб ут-Тахрир" можно узнать из материала Lb.ua "Политические узники. Украинские заключенные в Крыму и России".