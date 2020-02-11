НАПК распределило 283 млн гривен на финансирование политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило средства государственного финансирования уставной деятельности пяти политических партий на 2020 год.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Речь идет о распределении 283 530,9 тыс. гривен среди партий "Слуга народа" (140 577,5 тыс. гривен), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (42 538,1 тыс. гривен), "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (26 666,1 тыс. гривен), "Европейская Солидарность" (26 410,95, тыс. гривен) и "Голос" (18 985,15 тыс. гривен).
Кроме этого, политические партии "ЕС" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 тыс. гривен за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков - количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.
Напомним, политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.
Ранее также сообщалось, что Минюст решил через суд ликвидировать 48 партий-пустышек.