Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Что такое Молитвенный завтрак, почему это важно и совсем не про понты
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Отказ от Минска-3, арифметика Дебальцево, гуманитарка вместо войны, менуэт с Путиным. Французский взгляд на Украину
Україна кварталу
Україна кварталу
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
В аэропорту Львова на борту самолета SkyUP пассажиру в драке выбили зубы
Есть ли у нас будущее?
Есть ли у нас будущее?
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначил на его должность Ермака (обновлено)
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
"Оскар"-2020: лучший фильм – "Паразиты"; у Хоакина Феникса и Брэда Питта – по первому актерскому "Оскару"
ГлавнаяПолитика

НАПК распределило 283 млн гривен на финансирование политических партий

"ЕС" и "Голос" также дополнительно получают по 14 176,55 тыс. гривен за соблюдения гендерных квот

НАПК распределило 283 млн гривен на финансирование политических партий
Фото: liga.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило средства государственного финансирования уставной деятельности пяти политических партий на 2020 год.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Речь идет о распределении 283 530,9 тыс. гривен среди партий "Слуга народа" (140 577,5 тыс. гривен), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (42 538,1 тыс. гривен), "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (26 666,1 тыс. гривен), "Европейская Солидарность" (26 410,95, тыс. гривен) и "Голос" (18 985,15 тыс. гривен).

Кроме этого, политические партии "ЕС" и "Голос" дополнительно получают по 14 176,55 тыс. гривен за соблюдения гендерных квот при формировании избирательных списков - количество представителей одного пола среди избранных народных депутатов не превышает двух третей от общего числа народных депутатов, избранных от политической партий.

Фото: nazk.gov.ua

Напомним, политическим партиям, который по результатам выборов в июле 2019 годы прошли в Раду, компенсировали 467,3 млн гривен расходов на выборы.

Ранее также сообщалось, что Минюст решил через суд ликвидировать 48 партий-пустышек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также