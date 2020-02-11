Ермак: дата визита Зеленского в США станет известной в ближайшее время

Новый глава ОПУ уверен, что это будет историческая поездка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дата визита президента Владимира Зеленского в США станет известной в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью телеканала "Украина 24".

"Дат по-прежнему нету, не буду вас обманывать. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время", - заявил Ермак, будучи еще в должности помощник президента.

Во вторник стало известно, что он занял должность главы Офиса президента вместо Андрея Богдана.

По мнению Ермака, недавний приезд госсекретаря США Майка Помпео показал, что украинско-американские отношения выходят на новый уровень.

"Я думаю, что у них сейчас закончатся все внутренние процедуры, связанные с импичментом, и я думаю, что в ближайшее время мы получим даты визита президента. Я абсолютно уверен, что это будет историческим визитом", - сказал Ермак.

Напомним, что последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.

Новый президент Владимир Зеленский планирует посетить США с официальным визитом. Андрей Ермак говорил, что этот визит обсуждался в сентябре во время нью-йоркской встречи Трампа и Зеленского.