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Бородянский отказал Андрею Юрашу в назначении главой Госэтнополитики

Сильнейшему кандидату предпочли доцента Киево-Могилянской академии.

Бородянский отказал Андрею Юрашу в назначении главой Госэтнополитики
Фото: Макс Левин

Министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский отказал Андрею Юрашу в назначении главой Государственного агентства этнополитики и свободы слова.

Об этом Бородянский сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность", - сообщил он.

Напомним, что конкурс на должность главы Госэтнополитики проводился дважды.

Первый, объявленный в сентябре, закончился безрезультатно. Его "обнулили", выставив Андрею Юрашу 0,5 балла "за достижение результатов". К следующему этапу - рассмотрению Кабмином - не были допущены ни Юраш, ни его единственный на тот момент конкурент Юрий Решетников, бывший глава Государственного комитета в делах национальностей и религий.

На втором конкурсе Юраш одержал победу, Юрий Решетников стал вторым, а Елена Богдан - только третьей.

Госслужба этнополитики была восстановлена Кабмином в июне 2019 года.

Андрей Юраш с 2014 года возглавлял департамент по делам религий и национальностей Минкульта.

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