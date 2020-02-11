Олигарх Ринат Ахметов во вторник приезжал в Национальное антикоррупционное бюро.

Его заметили на выходе из здания журналисты Bihus.info.

Ахметов вышел из НАБУ в сопровождении охранников и сел в черный Mercedes.

Фото: bihus.info

Фото: bihus.info

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

Издание допускает, что визит олигарха был связан с деятельностью его компании ДТЭК. В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении ряду сотрудников ДТЭК, которые якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам+".