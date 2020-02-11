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Ермак заверил, что у него "нет никакой конкуренции" с Богданом

"Иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

Ермак заверил, что у него "нет никакой конкуренции" с Богданом
Фото: Макс Требухов

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом Ермак сказал в интервью на телеканале "Украина 24".

"У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - цитирует помощника президента Интерфакс-Украина.

Ермак отметил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, различных слухов и разговоров, что "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

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