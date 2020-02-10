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ФСБ задержала украинского дезертира-нацгвардейца

Делом по нацгвардейцу занимается ГБР.

ФСБ задержала украинского дезертира-нацгвардейца
Фото: Макс Требухов

Военнослужащего Национальной гвардии, который вовремя не вернулся в часть после отпуска, задержали в России, где по нему возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточного территориального управления Нацгвардии Украины (Харьков) подполковник Дмитрий Образцов.

"Военнослужащий по контракту, который был задержан в России, проходит службу в воинской части 3017 и с 15 января по 29 января находился в ежегодном основном отпуске без выезда за границу. Он должен был вернуться в воинскую часть 30 января 2020, но не прибыл из отпуска , о чем было сообщено военному прокурору Харьковского гарнизона и назначено служебное расследование", - цитирует Образцова Укринформ.

По его словам, информация о задержании от Госпогранслужбы Украины поступила 3 февраля.

"Есть ссылки о том, что 22 января от пограничной службы ФСБ РФ получено факсимильной связью сообщение о задержании за нарушение режима государственной границы РФ гражданина Украины 1997 г.р. Документы , удостоверяющих личность, отсутствуют", - сказал Образцов.

Он добавил, что 28 января российской стороной сообщено, что в отношении задержанного гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы".

Как стало известно, делом по нацгвардейцу занимается ГБР.

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