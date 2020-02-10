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Средний размер пенсий составил 3 тысячи гривен

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн человек.

Средний размер пенсий составил 3 тысячи гривен
Фото: АИФ

Средний размер пенсий по состоянию на 1 января составил 3 тысячи гривен. Об этом сказано в сообщении пенсионного фонда.

Фото: pfu.gov.ua

Отмечается, что 75,4% процентов всех пенсионеров начали получать выплаты по достижении пенсионного возраста. 12,8% пенсионеров получают пенсии по инвалидности (средние выплаты 2,6 тыс. гривен), 5,7% пенсионных выплат получают в связи с потерей кормильца (средний размер - 2,9 тыс. гривен). Пенсии за выслугу лет получают 5,4% (в среднем 4,5 тыс. гривен).

При этом, социальной пенсией обеспечены 0,7% пенсионеров (средние выплаты 1,6 тыс. гривен).

Указывается, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн человек, среди которых 2,6 млн являются трудоустроенными. 

Напомним, 6 февраля глава комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила о неизбежном повышении пенсионного возраста, поскольку не справляется солидарная система.

По ее словам, президент Владимир Зеленский против повышения пенсионного возраста. При этом раньше он анонсировал большой рост пенсий.

В октябре 2017 года в Украине провели пенсионную реформу, которая предусматривает повышение страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет до 2028 года. 

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