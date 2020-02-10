Украина не будет назначать посла в РФ, - МИД

Украина не планирует назначать посла в России в ближайшее время. Об этом сказано в ответе Министерства иностранных дел на запрос агентства "Украинские новости".

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в ответе.

Ранее сообщалось, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил в какие из них именно. В ответ на запрос агентства ведомство сообщило, что России в этом списке нет.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", - сказано в ответе.

В январе российские СМИ писали, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине. Тогда же МИД сообщил, что не получал от России запрос на назначение посла.

"Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало", - сообщили в украинском МИДе.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет не против возвращения своего посла в Киев, а Украина может вернуть своего посла в Москву.

23 февраля 2014 года МИД РФ отозвал в Москву российского посла в Киеве Михаила Зурабова, который работал послом РФ в Украине с 2009 года. После этого временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев, но он умер 30 мая 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполнял Александр Лукашик.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ был Руслан Нимчинский. РФ отозваола своего посла в Украине Михаила Зурабова – в июле 2016 года.