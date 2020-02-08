Заместитель Рябошапки назвал сроки аттестации в областных прокуратурах

Аттестация в областных прокуратурах пройдет в марте-мае 2020 года.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

"С 1 марта... будет такая же процедура тестирования. Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать соответствующими группами, чтобы не оголять там прокуратуры, и проходить собеседования. Но комиссий уже будет немного больше. Комиссий будет уже не 6, а 18, по-моему", - рассказал заместитель генерального прокурора.

Он считает, что "до конца мая месяца" областные прокуратуры будут обновлены.

"А есть еще местные. А там самое большое количество прокуроров. Там еще 5 тысяч. Нам в принципе карт-бланш дан на 2 года... Но мы справимся раньше", - сказал Чумак.

Напомним, что с 2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора вместо ГПУ. Этому предшествовало принятие закона о реформе органов прокуратуры, предусматривающий переаттестацию всех прокуроров в Украине.

Сначала аттестацию провели в Киеве. Из 1339 прокуроров Генеральной прокуратуры осталось только 610 человек, которым предложили должности в Офисе генпрокурора.

Областные и окружные (местные) прокуратуры пройдут процесс очищения в течение 2020 года.