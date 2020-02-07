Президент 7-8 февраля находится в Италии с рабочим изитом.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Италии Серджио Маттареллой вопросы двустороннего сотрудничества между странами, а также интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Для Украины важно развитие отношений с Италией как влиятельным членом ЕС и НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств обсудили, в частности, развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и поддержку Италией процесса реформ в Украине.

Зеленский проинформировал, что сейчас открываются новые возможности для активизации сотрудничества между двумя странами. В свою очередь Маттарелла положительно оценил роль украинской общины в Италии.

Кроме того, глава украинского государства ознакомил президента Италии с ситуацией на Донбассе и состоянием реализации договоренностей Нормандского саммита.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что Италия и в дальнейшем будет поддерживать солидарные международные усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Итальянскую Республику.

Ранее сегодня в ходе встречи с премьером Италии Зеленский обсудил с Конте возвращение в Украину нацгвардейца Маркива.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска.