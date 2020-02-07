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Зеленский обсудил с премьером Италии экономическое сотрудничество

Президент пригласил итальянских инвесторов в Украину.

Зеленский обсудил с премьером Италии экономическое сотрудничество
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Он отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и "развитии сотрудничества во всех сферах взаимного интереса".

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что особое внимание собеседники уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

"Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов США. Уверен, что мы можем улучшать этот результат и таким образом укреплять нашу дружбу", - заявил Зеленский.

Президент также отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

"Позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества", - сказал он.

Зеленский выразил заинтересованность в активном привлечении итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участии итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развитии украинской энергетики.

Он поблагодарил Конте за поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Конте, в свою очередь, отметил полную поддержку реформ в Украине.

Стороны согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Конте в Украину.

Напомним, сегодня Зеленский начал рабочий визит в Италию, где он встретится с высшим руководством республики.

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