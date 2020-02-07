​ГБР сообщило о подозрении бывшим пограничникам по делу о выдворении Саакашвили

В случае доказательства вины, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы по делу о выдворении из Украины в Польшу Михаила Саакашвили.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Следователи центрального аппарата ГБР провели обыски на территории Одесской области и в г. Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст . 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие установило, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и Отдельного отдела Администрации Госпогранслужбы, "организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - центральное управление Службы безопасности.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет",- говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили был задержан в киевском ресторане 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины. Именно из Польши Саакашвили попал в Украину 10 сентября, прорвавшись через границу. На тот момент он уже был лишен украинского гражданства.

В октябре прошлого года Военная прокуратура открыла дело о выдворении Саакашвили из Украины. Заявление поступило от самого политика.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.