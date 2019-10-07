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​Военная прокуратура открыла дело о выдворении Саакашвили из Украины

Заявление поступило от самого политика.

​Военная прокуратура открыла дело о выдворении Саакашвили из Украины
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в фейсбуке.

Отмечается, что заявление поступило от самого Саакашвили.

"Заявление о похищении и насильственные действия в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018 года. Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля прошлого года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

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