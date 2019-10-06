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Зеленский: Трамп не требовал расследование по Байдену в обмен на встречу

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были".

Зеленский: Трамп не требовал расследование по Байдену в обмен на встречу
Владимир Зеленский
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому агентству Kyodo, что администрация Белого дома не выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом говорится в сайте издания.

Украинский президент заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, в частности от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

В сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

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