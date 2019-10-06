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Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США, - СМИ

Американский лидер заявил, что не хотел звонить украинскому президенту.

Трамп позвонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США, - СМИ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом глава Белого дома сказал республиканцам в палате представителей США, пишет Axios.

Такую информацию сообщили три источника, знакомые с содержанием закрытой телефонной беседы Трампа и его однопартийцев, состоявшейся 4 октября.

"Мало кто знает об этом, но я даже не хотел звонить [Зеленскому]. Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", - сказал Трамп.

Издание пишет, что американский лидер, возможно, стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на министра Перри.

Напомним, 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

Ранее в мае Владимир Зеленский и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев действительно обсуждали с министром энергетики США Риком Перри перспективы поставок в Украину американского сжиженного газа. Встреча состоялась в Киеве.

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