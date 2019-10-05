ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
ГлавнаяМир

Эрдоган сообщил о готовности начать военную операцию в Сирии в ближайшее время

Анкара стремится очистить от бойцов-курдов районы Сирии, граничащие с Турцией.

Эрдоган сообщил о готовности начать военную операцию в Сирии в ближайшее время
Фото: EPA/UPG

Вооруженные силы Турции готовы к операции "по обеспечению безопасности" на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время. Об этом в субботу, 5 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс.

"Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы", - приводит агентство EFE выдержки из выступления Эрдогана.

При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже "сегодня или завтра".

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также