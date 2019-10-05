Эрдоган сообщил о готовности начать военную операцию в Сирии в ближайшее время

Вооруженные силы Турции готовы к операции "по обеспечению безопасности" на севере Сирии без поддержки США, причем она может стартовать в ближайшее время. Об этом в субботу, 5 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс.

"Мы провели подготовку, разработали план операции. Все необходимые приказы отданы", - приводит агентство EFE выдержки из выступления Эрдогана.

При этом он подчеркнул, что операция, если будет необходимость, может начаться даже "сегодня или завтра".

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободную от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.