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В результате беспорядков на антиправительственных акциях в Ираке погибли более 70 человек

Среди погибших - шесть полицейских.

Фото: EPA/UPG

Начавшиеся во вторник беспорядки в Ираке, по последним данным, привели к гибели 73 человек. Об этом в субботу сообщают арабские СМИ со ссылкой на иракскую правительственную комиссию по правам человека, передает Интерфакс.

При этом среди погибших - шесть полицейских.

Еще более трех тысяч человек получили ранения.

Основная часть акций протеста проходит в населенных шиитами южных районах страны, а также в Багдаде.

Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания.

Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны. Премьер-министр Адель Абдель Махди объявил также о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.

К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Подконтрольный ему блок депутатов "Саирун" приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.

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