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16-летняя шведка Грета Тунберг, выступающая за сохранение климата, получит детскую премию мира

Награждение состоится 20 ноября в Гааге.

16-летняя шведка Грета Тунберг, выступающая за сохранение климата, получит детскую премию мира
Грета Тунберг
Фото: Expressen

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг и 15-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Об этом информирует KidsRights.

Победителей выбирали среди 137 кандидатов из 56 стран мира.

Грета Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года стала известной тем, что начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции. 

Во время саммита по климату в Нью-Йорке в сентябре этого года выступила с гневной речью.

15-летняя Дивина Малум создала инициативу «Дети за мир», в которую входят 100 детей из 10 регионов Камеруна. Они проводят мирные мероприятия, на которых рассказывают детям об их правах.

Международная детская премия мира является инициативой Международной организации по защите прав детей KidsRights. Премия будет вручена 20 ноября в Гааге.

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