В личной переписке Волкер сообщил: Белый дом расследует вмешательство Украины в выборы США

Данилюк выступил против вмешательства Украины в дела США
21 июля 2019 временный поверенный по делам Украины Уильям Тейлор отметил, что Владимир Зеленский возражает против того, чтобы администрация Дональда Трампа использовала Украину в качестве инструмента американской внутренней политики
21 июля 2019 01:45:54 Тейлор: Гордон (Сонленд - посол США в ЕС), мы с Куртом вчера это обсуждали, Саша Данилюк сказал, что президент Зеленский очень хочет, чтобы в Вашингтоне к Украине относились серьезно, а не как к инструменту американских выборов.
21 июля 2019 04:45:44 Сондленд: Это понятно, но нам необходимо начать разговор, построить отношения, неважно на чем. Иначе все будет плохо.
Волкер просит Украину сделать заявление о вмешательстве в выборы США и о деятельности компании Burisma
9 августа 2019 17:51:18 Сондленд: Чтобы избежать недоразумений, стоило бы, пожалуй, попросить Андрея (Ермака - советник Зеленского) о черновике (удалено), чтобы мы могли точно понимать, что они предлагают. Хотя Зе собирается устраивать пресс-конференцию в прямом эфире, они все же могут предоставить короткие тезисы. Что думаешь?
9 августа 2019 17:51:42 Волкер: Согласен!
На следующий день (здесь пропускается часть переписки)
10 августа 2019 17:42:10 Андрей Ермак: Как только у нас будет дата, мы соберем брифинг, объявим о предстоящем визите и подчеркнем, как нужно перезагружать отношения США и Украины, включая, среди прочего, Burisma и вмешательство в выборы.
10 августа 2019 17:42:30 Волкер: Отлично звучит!
После общения с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани 9 августа 2019, Волкер и посол Сондленд 13 августа 2019 обсуждали возможное украинское заявление
13 августа 2019 10:26:44 Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах, и особенно предполагаемое участие в этом некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это неприемлемо. Мы намерены инициировать и провести прозрачное и незаангажированное расследование всех известных фактов и действий, включая все, что касается Burisma и выборов 2016 года в США, с целью предотвращения подобных проблем в будущем.
13 августа 2019 10:27:20 Сондленд: Прекрасно. Давай отправим это Андрею после нашего звонка.
17 августа 2019 15:06:19 Сондленд: Мы все еще хотим, чтобы Зе предоставил нам черновик с четкой позицией по 2016 и Burisma ?
17 августа 2019 16:34:21 Волкер: Пока что такова наша четкая позиция...
17 августа 2019 16:34:39 Волкер: Я надеюсь, мы сможем что-нибудь предоставить, что даст ему повод выйти с таким ответом.
17 августа 2019 16:41:09 Сондленд: Если у тебя нет других предложений, я завтра утром перезвоню Андрею и скажу, чтобы они прислали нам чистовик.
Тейлор о военной помощи: "Русские будут в восторге (а я уволюсь)"
29 августа 2019 02:28:19 Ермак: Надо поговорить.
29 августа 2019 03:06:14 Ермак: https://www.politico.com/story/2019/08/28/trump-ukraine-military-aid-russia-1689531
29 августа 2019 06:55:04 Волкер: Привет, Андрей. Да конечно. Когда вам удобно?
30 августа посол Тейлор сообщил Волкеру, что президент Трамп отменил запланированную поездку в Варшаву, Польша, в ходе которой он должен был встретиться с президентом Зеленским. Далее разговор с Сонлендом
1 сентября 2019 12:08:57 Тейлор: Так что, теперь мы говорим, что военная помощь и встреча в Белом доме зависят от расследования?
1 сентября 2019 12:42:29 Сондленд: Позвони мне.
8 сентября 2019 11:20:32 Сондленд: Были разговоры с Зе и президентом, давайте обсудим.
8 сентября 2019 11:21:41 Тейлор: Давайте сейчас
8 сентября 2019 11:26:13 Волкер: Попробуйте еще раз, не слышно.
8 сентября 2019 11:40:11 Тейлор: Мы только что поговорили с Гордоном. Я могу пересказать, если вы с Гордоном не свяжетесь.
8 сентября 2019 12:37:28 Тейлор: Будет кошмар, если они дадут брифинг и не получат военную помощь. Русские будут в восторге (а я уволюсь).
9 сентября 2019 00:31:06 Тейлор: Сигнал, который мы посылаем украинцам (и русским) своим решением по военной помощи является очень важным. Блокируя помощь, мы уже заставили их усомниться в нас. Это худший сценарий из всех возможных.
9 сентября 2019 00:34:44 Тейлор: Надеюсь, что ты прав насчет этого интервью, Гордон.
9 сентября 2019 00:37:16 Сондленд: Билл, я никогда не говорил, что я “прав”. Я сказал, у нас есть то, что у нас есть, и считаю, что мы определили оптимальный способ действий. Понадеемся, что это сработает.
9 сентября 2019 00:47:11 Тейлор: Как я говорил по телефону, мне кажется, что блокировать военную помощь ради того, чтобы получить содействие в политической кампании - это безумие.
9 сентября 2019 05:19:35 Гордон Сондленд: Билл, я думаю, что ты ошибаешься насчет намерений президента Трампа. Президент выразился кристально ясно: никаких quid pro quo. Президент пытается оценить, насколько искренне Украина собирается имплементировать прозрачность и реформы, обещанные президентом Зеленским в ходе предвыборной кампании. Предлагаю прекратить эту переписку...