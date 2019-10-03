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Европарламент отверг предложение Великобритании о Brexit

"Новые предложения Джонсона отступили от предыдущего соглашения на два шага назад".

Европарламент отверг предложение Великобритании о Brexit
Фото: EPA/UPG

Европейский парламент не поддержал план новой сделки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

В Брюсселе заявили, что в предложениях Джонсона "нет оснований для соглашения".

"В нем нет приличного решения для таможни. И он устанавливает жесткую границу на острове Ирландия", — сказал один из представителей Европарламента. Кроме того, один из чиновников сказал, что новые предложения Джонсона отступили от предыдущего соглашения на два шага назад.

Напомним, вчера, 2 октября Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвал к выходу его страны из состава Европейского Союза и презентовал план новой сделки по Brexit. Он также заявлял, что не хочет покидать ЕС без соглашения.

18 сентября Европарламент согласовал отсрочку Brexit.

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