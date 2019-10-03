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​Могерини отменила визит в Минск 4-5 октября

Также в столицу Беларуси не поедут главы МИД Литвы и Польши.

​Могерини отменила визит в Минск 4-5 октября
Федерика Могерини
Фото: EPA/UPG

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск.

Об этом сообщает TUT.by.

"C сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированные на 4−5 октября 2019 года в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной, - говорится в сообщении представительства ЕС в фейсбуке.

Также, по данным издания, в связи с отменой визита Могерини, свой визит в Беларусь отменил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Да, мы подтверждаем отмену визита главы МИД Литвы. Я не могу вам пояснить причины отмены визита, мы ждем пояснений", -  сообщила пресс-секретарь Линкявичюса Раса Якилайтене.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за "шенген" 35 евро.

Напомним, 4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Украину. Он вместе с Владимиром Зеленским приметучастие в форуме регионов в Житомире.

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