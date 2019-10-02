Коллективный Путин. Украина в преддверии Нормандского саммита

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Украина обязалась следовать "формуле Штайнмайера" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Документ предполагает предоставление Донбассу особого статуса и проведение на оккупированных территориях выборов. После съезда партии "Слуга народа", глава комитета по международным отношениям Богдан Яременко подтвердил , что "формула" была условием РФ для встречи в "Нормандском формате". Учитывая пророссийский настрой западных лидеров, переговоры четырех президентов пройдут по сценарию Кремля, а не украинской власти.

Фото: EPA/UPG

Владимиру Зеленскому нравится подчёркивать свою независимость, говорить, что повлиять на него невозможно, что он – президент суверенного государства. Об этом он заявлял и в США на брифинге с Дональдом Трампом, отвечая на неудобные вопросы журналистов, и вчера во время общения со СМИ о подписанной в Минске "формуле Штайнмайера".

Ныне Зеленский должен понимать: любая его ошибка может оказаться фатальной для украинской государственности. И если кинопроизводство можно перезапустить в другой стране, то отвоевать утраченную независимость – вряд ли. Во всяком случае, в теперешних обстоятельствах.

1 октября на встрече ТКГ в Минске украинская сторона согласилась на условия, прописанные в так называемой формуле Штайнмайера. Сейчас мы не будем говорить о фейковости этого документа. Важно то, что и в Москве, и в Евросоюзе этот шаг поприветствовали.

"Если Украина достигнет приемлемого соглашения с Россией, даже если оно будет несовершенным, многие европейские чиновники, вероятно, будут рады возможности оставить эти споры позади и сосредоточиться на других приоритетах, как внутренних, так и внешних, - в последнем случае, включая как бороться с Китаем", – полагает президент американской НГО "Проект инновационного энергетического реформирования" Пол Сандерс.

"Формула" предполагает принятие новой редакции закона об особом статусе Донбасса и проведение выборов на оккупированных территориях. Документ должен вступить в силу в день внеочередных местных выборов, которые пройдут за украинским законодательством. В этот же день в 20:00 после закрытия участков начнет действовать и закон об особом статусе на временной основе.

Фото: EPA/UPG

Постоянный особый статус территория получит после того, как Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ признает, что выборы прошли согласно всем необходимым стандартам.

Представители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник уже успели разъяснить позицию РФ. Ставленники Кремля уточнили, что никакого контроля над границей Украина не получит, а новый закон должен разрабатываться совместно с "молодыми республиками".

Фото: today.ua Ставленники Кремля в «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник

В ответ на новости из Минска в Киеве, Харькове, Днепре, во Львове и других крупных городах проходят протестные акции. Вместе с тем, демонстрации на этом этапе вряд ли выгодны Киеву. Ведь следующая революция закончится развалом страны. И в Москве об этом знают.

В любом случае "формула Штайнмайера" и принятие условий РФ – это точка бифуркации для Украины.

Просто в части урегулирования власти избрали путь быстрых мнимых побед. Обмен, включающий выдачу международного преступника Цемаха, затем разведение сил на участке близ Станицы Луганской. Последнее не только ставит в невыгодное положение ВСУ, а фактически подставляет украинские войска под огонь. От этого могут пострадать и близлежащие города – начиная от Славянска с Краматорском и заканчивая Харьковом. Теперь достигнуты договоренности о разведении войск в Петровском и Золотом. При сохранении status quo для российских боевиков.

По мнению французского политолога Оливье Ведрина, Зеленскому стоит быть готовым к тому, что украинский вопрос для Путина – это возможность поддерживать свой рейтинг, в то время, как для Украины тактика "быстрых побед" не всегда верный подход.

"Украина должна оставаться сильной в этом конфликте и реально оценивать ситуацию. Сейчас не время для оптимизма. Мне нравится Зеленский и возможно он проделает отличную работу, но он совсем новичок в дипломатии. Путин – старый политик, он знает всех, он знает, как с ними играть. И ему нужны дипломатические победы, чтобы поддерживать свой рейтинг. И мы должны не дать ему такой возможности", – убеждён Ведрин.

Фото: facebook/Olivier Vedrine Оливье Ведрин

Что мы наблюдаем сейчас на внешнем направлении? Возвращение России в ПАСЕ, усиление российского лобби в Евросоюзе, попытки Трампа вернуть РФ в "Большую семерку", пророссийская риторика Макрона, Германия и "Северный поток – 2", сеть карманных популистских партий в ЕС, которые продвигают идею отмены санкций и сближение с русскими и так далее.

"Во Франции очень сильное российское лобби в бизнесе. Многие французские бизнесмены против продолжения санкций, они хотят вернуться к бизнесу "as usual". Вы в Украине должны учитывать это лобби, как во Франции, так и в Германии", - объяснил Оливье Ведрин.

И в этой ситуации Зеленский рвется в "нормандский бой". Вероятно, украинский президент во время встречи со своими визави из Франции, Германии и РФ подтвердит имплементацию в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Правда, Зеленскому необходимо учесть: за столом переговоров с ним будут сидеть уже не один, а сразу три Путина. Так что российская навязчивая идея об Украине, как о "несостоявшемся государстве" может воплотиться в жизнь с молчаливого европейского согласия под заставку "95 квартала".