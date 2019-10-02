Минобороны: ВСУ технически готовы к разведению сил на Донбассе

Вооруженные силы Украины готовы приступить к процессу разведения сил в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"СУ технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций, а также позволит провести разминирование территорий.

Основным условием для начала разведения войск является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", - подчеркивается в сообщении.

Также в Минобороны предупредили, что если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на позиции, украинские военнослужащие будут действовать в соответствии с законом о праве военнослужащих использовать оружие в случае угрозы их жизни.

ВСУ во время разведения будут предоставлять помощь мирному населению, а также сотрудничать с местными властями в рамках реализации гуманитарных проектов. Проекты по восстановлению инфраструктуры остановлены не будут.

Отмечается, что в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и сейчас идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Напомним, Кремль назвал разведение в Петровском и Золотом еще одним условием для саммита "нормандской четверки".