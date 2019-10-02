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​Оппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению Донбасса

Депутаты хотят знать стратегию президента.

​Оппозиция призвала Зеленского объяснить свою позицию по возвращению Донбасса
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

Об этом сказал депутат Сергей Рахманин, выступавший от имени фракций "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Он заявил, что Зеленский должен "лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию по дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей".

Также депутаты хотят заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба Руслана Хомчака. "Мы требуем от министра иностранных дел Пристайко и начальника Генерального штаба Хомчака сегодня на 16 часов прийти с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти по поводу конкретных действий, которые происходят на востоке Украины", - сказал Рахманин.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на это сказал, что возможность выступления Пристайко и Хомчака зависит от их рабочего графика.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию  так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

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