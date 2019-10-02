Кремль назвал разведение в Петровском и Золотом еще одним условием для саммита "нормандской четверки"

Дата встречи станет известна не ранее чем через две недели.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнение еще одного условия - завершить разведение сил в Петровском и Золотом. Оно предварительно назначено на 7 октября.

"Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. Кроме того, возможна предварительная встреча министров иностранных дел. После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - сказал Сурков в комментарии российскому агентству ТАСС.

Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что согласование "формулы Штайнмайера" сняло "последнее препятствие на пути к саммиту нормандской четверки".

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Отвод тогда состоялся (но не сохранился) в районе первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и состоялся только летом 2019 года после смены президента Украины.