Венгрия выделит 20 тыс. евро больнице в прифронтовом селе в Луганской области

Венгрия предложила помощь больнице в прифронтовом селе Валуйское Луганской области.

Об этом посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто рассказал hromadske в Северодонецке.

Так, на 20 тыс. евро в медучреждении должны сделать ремонт и закупить оборудование для самой больницы и машин скорой помощи.

"В Валуйском работают замечательные врачи, но условия там не очень современные. При этом они обслуживают более 10 тысяч пациентов, половина из которых - переселенцы. И врачам очень помогло бы, если бы в здании были надлежащие условия. Поэтому мы предложили 20 тысяч евро на полную реконструкцию здания и получили список оборудования, которое им очень нужно", - сообщил посол Венгрии в Украине.

Он также уточнил, что за эти деньги планируют полностью реконструировать здание и закупить оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, электрокардиограф.

Ранее сообщалось, что Польша перечислила ООН более $1 млн на помощь жителям оккупированного Донбасса.