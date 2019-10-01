Гедеон возвращается. Почему суд решил вернуть гражданство скандальному епископу с российским паспортом?

Уже ставший мемом Окружной административный суд Киева отменил решение Миграционной службы о фактическом аннулировании гражданства скандально известного епископа УПЦ (МП) – Гедеона (Харона) . Настоятель незаконного храма возле исторического фундамента Десятинной Церкви судится с государством за свой украинский паспорт. О самом Гедеоне, его путешествии «туда и обратно» – из украинского гражданства и назад, а также политической подплеке этого почти толкиеновского сюжета, читайте в материале LB.ua .

Фото: pravlife.org Епископ УПЦ МП Гедеон ( справа) и митрополит Онуфрий

Предисловие

Особа Гедеона (Харона) в Украине известна. В миру он Юрий Самуилович Харон, а в церкви – епископ Макарьевский УПЦ (МП). Родился в Одессе, в 80-х гг. переехал в Россию. Оттуда после развала союза подался в США. Там же до сих пор проживает его брат – известный художник Александр Харон. В конце 90-х гг. монах Гедеон перебирается в Украину. Сначала служил на модном церковном приходе на Подоле – в Ильинской церкви. А потом и сам решил создать свой церковный приход. Для этого он выбрал десятинную церковь, вернее то, что от нее осталось. С подачи тогдашнего министра культуры Юрия Богуцкого Харон смог поставить временную (это ключевое слово!) палатку для пасхального богослужения у фундамента Десятинной Церкви.

Фото: risu.org.ua

Это было в 2004 году. С тех пор Харон уже не покидал десятинку. Временный брезентовый тент превратился сначала в деревянную часовню, потом укоренился фундаментом в землю заповедника под охраной ЮНЕСКО. Естественно все это происходило без каких-либо разрешений и документов. В 2012 г. провернули целую схему, чтобы узаконить недвижимость. В суд подала одна из инвесторов, мол строила, а объектом пользуется община. Суд и постановил, что храм является недвижимостью общины, и таким образом были оформлены хоть какие-то документы. Причем интересно, что в судебном решении говорится о здании в 60 кв.м., а госрегистратор через полтора года регистрирует уже площадь в 133 кв.м. Почему площадь увеличилась в два раза ‒ неизвестно.

Фото: risu.org.ua История преображения брезентовой палатки в капитальное сооружение с фундаментом

Фабула

В январе 2018 г., т.е. еще до начала Томосного марафона, двое киевских архитекторов решили привлечь внимание общественности к незаконному храму, который столичные власти в упор не замечали. Один из них кинул коктейль Молотова в здание часовни. Их взяли под стражу, а десятинка стала топ-темой в СМИ. В сентябре 2019 г. архитекторы извинились перед общиной за свои действия.

Это дало толчок судебному спору. Музей истории Украины, на территории которого и располагается незаконный храм, совместно с Минкультом подали иск против госрегистратора, который узаконил право собственности общины на МАФ. Но поскольку иск подали в Окружной админсуд Киева, то дело предсказуемо застряло. Уже полтора года как.

В июне 2018 г. Харона избирают епископом и он сразу же начинает демонстрировать бурную активность. Он ездил в США, где рассказывал о преследованиях Московского патриархата в Украине, а также о вмешательстве властей в церковные дела и всячески критиковал процесс получения автокефалии.

Но внимание активистов и судебные тяжбы не испугали Гедеона и в самый разгар Томосной кампании он пошел на отчаянный шаг. Он подал иск в Верховный Суд Украины с целью отменить решение Президента Украины Петра Порошенко и Постановление Верховной Рады об обращении к Вселенскому патриарху относительно автокефалии. И хотя Харон своего не добился, о нем снова заговорили в СМИ.

В прошлом году выяснилось, что у Харона был российский паспорт. Он был выдан в марте 2008 г. и действителен до 2013 года.

При этом сам Харон утверждает, что он вышел из российского гражданства, о чем у него есть справка от 17 октября 2008 г. из посольства РФ в Киеве, о чем он сообщил, когда получал украинское гражданство в 2011 году. Он говорит, что подал документы в Миграционную службу в 2011 г. как лицо без гражданства. Интересно, как же он жил три года без гражданства? Зачем оформлял новенький российский загранпаспорт, если через полгода решил отказаться от российского гражданства? Ведь паспорт он получил 12 марта 2008 г., а из гражданства якобы вышел 17 октября 2008 года. И почему не сдал загранпаспорт РФ, когда вышел из российского гражданства?

Фото: facebook/Гедеон Харон

По собственному признанию Харона, он еще имеет и гражданство США. Об этом он говорил в интервью, на этом основании он обращался за защитой к Трампу и послу США в Украине Марии Йованович, с помощью этого он ездил в США выступать перед конгрессменами.

Апогей

Его активная деятельность не осталась незамеченной спецслужбами, и СБУ обратилось в Миграционную службу, чтобы Харону аннулировали гражданство. В письме утверждалось, что подавая документы в 2011, г. Гедеон скрыл факт наличия российского и американского гражданств и не вышел из них.

Гражданство Харона аннулировали еще летом 2018, и когда он возвращался из очередного вояжа - его просто не пустили назад в Украину. Его паспорт был признан недействительным и изъят.

Фактически с февраля епископ живет за границей. Однако это не помешало ему подать в суд на действия миграционной службы. Причем сделал это почти сразу после второго тура президентских выборов – 23 апреля.

И как ни странно, 18 сентября суд удовлетворил иск Харона, обязав отменить решение об аннулировании его гражданства и выплатить ему затраты за судебный сбор 768 гривен.

Дело в том, что Харон получал гражданство по упрощенной процедуре из-за территориального происхождения, поскольку он родился и вырос в УССР. Согласно ст. 8 Закона «О гражданстве Украины», он должен был выйти из всех других гражданств или написать декларацию о выходе, а также после получения украинского гражданства сдать паспорта других стран.

В судебном постановлении есть одно эпическое место. Там перечисляется, сколько раз по паспортам РФ и США летал Юрий Самуилович Харон. А потом ниже написано «никаких ведомостей, которые бы свидетельствовали о действительности его [паспорта – Д.Г.] во время принятия оспариваемого решения в материалах дела отсутствуют». Это довольно лукавое утверждение, ведь если документ получен, его срок действия в порядке, то никто не будет выдавать справку о действительности такого документа. Это все равно, что сказать, что водитель должен подать справку о действительности своих водительских прав.

В целом логика судьи следующая. Харон в апреле 2008 г. отказался от российского гражданства, о чем есть справка посольства РФ в Киеве. Заполняя документы на получение украинского гражданства согласно территориального происхождения, Харон поставил галочку в пункте анкеты про отсутствие других гражданств, об этом говорится в судебном деле. При этом в распоряжении суда есть выписка Госпогранслужбы о пересечении границы Гедеоном. Так, он летал по паспорту РФ до 18 февраля 2013 года.

При этом согласно ст. 8 Закона «О гражданстве Украины» после принятия в украинское гражданство Харон должен был сдать паспорт РФ. Но четкого срока возвращения в законе нет. Суд считает, что на это дается 2 года, поскольку этот термин фигурирует относительно других аспектов этой статьи. Так вот, согласно данным, которые есть в суде, Харон не превысил этот срок. Поскольку последний раз пользовался паспортом в феврале 2013 г., а граничный термин – апрель 2013 года.

Относительно использования американского паспорта, то у суда есть сведения только начиная с 2014 года. Суд считает, что это не доказывает наличие гражданства Харона в 2011 г., когда он подавал документы на украинское гражданство.

Фото: reyestr.court.gov.ua Список вьездов и выездов на территорию Украины Юрием Хароном по паспорту США

Исходя из этих данных суд удовлетворил иск Харона и фактически обязал вернуть ему гражданство.

Таким образом, сложилась удивительная ситуация. Все знают, что у скандального епископа было и даже сейчас есть несколько паспортов. Но суд, пользуясь лакуной в законодательстве, его оправдывает. Ведь если украинец получает другой паспорт, то ему за это ничего не будет. А вот если иностранец получает украинское гражданство и не отказывается от другого гражданства, то может и лишиться украинского паспорта. Весь спор крутится вокруг этих двух моделей. Харон пытается показать, что он сначала получил украинский паспорт, а уже потом оформил американское гражданство. В это верится с трудом, учитывая, что получения украинского гражданства он около десяти лет прожил в США. Но поскольку суду не предоставили соответствующих документов (банальной копии паспорта было бы достаточно), то Харону присудили вернуть гражданство.