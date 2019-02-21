Окружной суд перенес заседание по часовне УПЦ МП на фундаменте Десятинной церкви

Окружной административный суд Киева отложил заседание по делу об отмене регистрации права собственности на часовню УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

Как сообщает корреспондент LB.ua, заседание было назначено на 21 февраля, но судья Евгений Аблов заболел, и рассмотрение иска перенесли на 10:00 26 февраля.

Как известно, в ноябре прошлого года Окружной админсуд Киева остановил производство по соответствующему делу, поскольку представители Религиозной общины УПЦ МП Десятинный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Шевченковском районе подали иск против Министерства юстиции по поводу того, имела ли заместитель министра Елена Сукманова полномочия установить факт нарушения порядка регистрации часовни.

27 декабря прошлого года Шестой аппеляционный административный суд принял решение о том, чтобы вернуть иск Национального музея истории в суд первой инстанции - Окружной админсуд - для рассмотрения по сути.

Напомним, сооружение, которое принадлежит УПЦ МП, возле фундамента Десятинной церкви в Киеве построили в 2005 году. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, часовня более 10 лет работает на территории исторического памятника.

Часовня площадью 133,2 кв. м по улице Владимирской, 2 была зарегистрировала 24 июля 2013 года на основании решения Шевченковского райсуда Киева от 15 февраля 2012 года.

В 2018 году профильная комиссия Киевсовета поддержала петицию о демонтаже часовни как незаконной "малой архитектурной формы".

Наместник часовни епископ Гедеон (Харон) оказался гражданином России и по этой причине был лишен украинского гражданства.