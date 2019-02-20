Порошенко передал Генсеку ООН письма украинцев с призывом освободить военнопленных моряков

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства передал генсеку ООН обращения от десятков тысяч украинцев, подписанные в том числе Владимиром Жемчуговым, Игорем Гордийчуком, Адой Роговцевой, Игорем Козловским, Вадимом Свириденко, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставляемые Генсека Уставом ООН, в решении этой проблемы.

Фото: пресс-служба Петра Порошенко Петр Порошенко передал генсеку ООН письма с призывом освободить заложников Кремля

«Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба», - обратился Президент к Генеральному секретарю ООН и отметил, что тысячи писем были собраны за считанные дни.

Собеседники отметили символичность дебатов в ГА ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, которые состоялись в 5-ю годовщину российской агрессии против Украины.

Как известно, Петр Порошенко 20 февраля находится с визитом в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН по пункту повестки дня 67 "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

Напомним, 25 тысяч украинцев и 62 организации попросили генсека ООН помочь в освобождении украинских моряков. Подписи собрали за пять дней.