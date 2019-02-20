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Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН

Власти Украины готовы обсуждать эту инициативу.

Порошенко призвал направить на Донбасс техническую миссию ООН
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс с четко определенными задачами и целями будет являться ключевым фактором для налаживания мира в регионе, и власти Украины готовы конструктивно обсуждать эту инициативу.

Об этом он заявил в ходе дебатов на Генассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке. Полный текст выступления Порошенко можно прочитать на сайте президента.

"Я призываю Россию как сторону конфликта выполнить свои обязательства по Минским договоренностям", - сказал Порошенко.

Он также обратился к Генассамблее с просьбой поддержать Украину в противодействии российской агрессии. "Только вместе мы можем заставить Россию - государство-оккупанта и агрессора - принять свою ответственность и прекратить свои агрессивные действия. И мы считаем, что ООН должна сыграть в этом важную роль", - добавил президент.

Порошенко подчеркнул важность отправки на Донбасс миротворческой миссии ООН, которую блокирует РФ.

"Еще в марте 2015 года я обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН. Эта инициатива была заблокирована Российской Федерацией, которая отвергла возможность полноценного вовлечения ООН к урегулированию конфликта. РФ исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине.

Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что готов к конструктивному обсуждению этой инициативы.

"И техническая оценочная миссия, которую Генеральный секретарь ООН мог бы направить на Донбасс для разработки соответствующих вариантов, безусловно, помогла бы этому обсуждению", - добавил президент.

Напомним, формат миротворческой миссии является спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков Донбасса. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. Россия предлагает лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

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