НАБУ и САП подыгрывают будущему президенту

Эти органы по борьбе с коррупцией перед выборами закрыли около 30 громких дел против представителей власти, а также уклонились от расследований против кандидатов в президенты . Руководство НАБУ сосредоточилось на лоббировании своих интересов среди возможных победителей выборов - руками профессиональных общественных активистов. САП остается только завистливо за этим процессом лоббирования наблюдать.

Фото: Макс Требухов

На недавнем брифинге директора НАБУ Артёма Сытника бросилось в глаза его безразличие при озвучивании отчетов, наполненных виртуальными цифрами и незаконченными делами. Тогда просто напрашивался вывод о том, что это равнодушие у главы НАБУ связано с идущими президентскими выборами. Поскольку политики заняты этими выборами и им не до того, чтобы устраивать серьёзный разбор работы антикоррупционеров. А НАБУ постарается не давать им для этого новых поводов.

На днях этот вывод был подтверждён материалами основательного журналистского расследования «Под мантией Понтия Пилата: в какие игры играют НАБУ и САП перед выборами». С важным уточнением – в предвыборный сезон отказывается работать не только НАБУ, но и их процессуальные руководители из САП.

Как выяснили журналисты, в декабре 2018 - январе 2019 гг. САП и НАБУ ударно закрывали резонансные дела по высокопоставленным представителям власти. Всего было закрыто около 30 дел – «по причине отсутствия состава преступления». Среди них есть и те, в которых фигурировали топовые политики:

* Об отдыхе в 2016 экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на Мальдивах с семьей;

* Об использовании служебного авто Генпрокуратуры при развозке гостей со свадьбы сына Юрия Луценко 15 сентября 2017;

* О растаможивании автомобиля «Мерседес» для жены премьера Владимира Гройсмана;

* О заведомо недостоверных данных в декларации кандидата в президенты Александра Вилкула.

Такая избирательность НАБУ и САП распространяется и на другие сферы. Последний пример - НАБУ не заинтересовала утрата контроля госкомпанией «Надра Украины» над газовыми месторождениями. Причем в пользу одиозного олигарха Павла Фукса.

На период выборов обе антикоррупционных структуры, которые ранее проявляли бурную активность в отношении ряда политиков, самоустранились. «Резонансных дел в отношении кандидатов в президенты в ближайшие два месяца не будет. Это сознательное решение», -пообещал один из представителей антикоррупционных органов. Очень предусмотрительное решение для тех, кто хочет сохранить свои тёплые должности при любой власти.

А вот партнёры НАБУ из общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталия Шабунина в предвыборную борьбу включились. С прошлого года они безуспешно лоббируют возбуждение уголовного дела против кандидата в президенты Юлии Тимошенко по якобы незаконному обогащению. В отношении главного конкурента Петра Порошенко ЦПК намерен продолжать предпринимать усилия и дальше.

Но одним делом против Тимошенко активность ЦПК во время выборов не ограничивается. Ряд общественных организаций, близких к НАБУ, в прошлом месяце презентовали «антикоррупционную повестку дня для кандидатов в президенты Украины».

«Кандидатов призывают зафиксировать свои предложения по вопросам:

- потери доверия общества к руководству САП;

- неспособности менеджмента НАпК обеспечить выполнение функций учреждения;

- постоянных атак политической элиты на НАБУ;

- преобразования части СБУ в инструмент и провайдера коррупции», - говорилось в обращении.

И уже несколько недель профессиональные борцы с коррупцией активно проводят встречи с откликнувшимися кандидатами в президенты. Навязывая им «правильно заточенную» антикоррупционную повестку. В которой соседствуют пиар НАБУ и формирование негатива ко всем остальным антикоррупционным структурам. (Каждая из которых, к слову, имела или имеет конфликты с руководством НАБУ).

После чего были озвучены обвинения в адрес ЦПК и их коллег из других общественных организаций в политической заангажированности. Действительно, западные доноры, выделяя общественным активистам средства на борьбу с коррупцией, не предусматривали их вмешательства в политическую борьбу.

А хронически конфликтующие НАБУ и САП сошлись хотя бы в одном пункте: во время выборов заморозили свою работу, опасаясь попасть в немилость к победителю президентской гонки. Кто бы им не стал. Опыт успешного сотрудничества с властью у антикоррупционеров уже наработан.