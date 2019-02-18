Батьки-примари: як вказати «по батькові» дитини?

Прізвища, імена та по батькові є тими ознаками, які індивідуалізують особу, виділяють її з-поміж інших та надаються їй при державній реєстрації народження і є невід’ємними від неї.

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Складовим елементом імені фізичної особи є по батькові. Статтею 28 Цивільного кодексу України встановлено, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає з закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

По батькові дитини визначається за іменем батька.

Батьком може бути:

· чоловік жінки, яка народила дитину;

· особа, визнана батьком за рішенням суду;

· чоловік, записаний зі слів одинокої матері;

· чоловік, який визнав себе батьком (за спільною заявою з матір’ю дитини);

· особа, записана за рішенням органу опіки та піклування за словами інших осіб.

Та що робити, коли батько, немов примара, зник ще до народження малюка. Саме так було з Наталею. Дівчина завагітніла, коли жила з чоловіком у громадянському шлюбі. Проте, коли чоловік дізнався, що вона вагітна, запропонував їй зробити аборт. Наталя категорично відмовилася та розірвала стосунки. Тож, коли реєструвала дитину, навмання вказала по батькові.

Якщо дитина народилась у незареєстрованому шлюбі, то батько має офіційно визнати батьківство та написати відповідну заяву, інакше мати може зазначити будь-яке інше по батькові. У свідоцтві про народження в графі «Батько» може стояти прочерк (стаття 147 Сімейного кодексу України).

Також батьківство може бути встановлене за рішенням суду.

За своєю сутністю визначення батьківства – це процедура, яка дозволяє встановити споріднений та, як наслідок, юридичний зв’язок між чоловіком та дитиною. Оскільки така процедура має юридичне значення та наслідки, вона повинна бути належним чином зафіксована. У процесі встановлення батьківства у чоловіка, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, виникають передбачені законом права та обов’язки.

Трапляється, що батьком дитини стає неповнолітній. У такому випадку орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батькам, опікунам, піклувальникам про запис його батьком дитини! Ніхто не може завадити неповнолітньому у зверненні з заявою, оскільки у цих правовідносинах головне завдання – забезпечити народженій дитині повне батьківське піклування.

У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла 14 років, змінюється за її згодою.

Яка в Україні процедура зміни по батькові дитини?

Порядок зміни по батькові єдиний як для дорослих, так і для дітей. Держреєстрація зміни по батькові здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Жителям Криму і тимчасово окупованих територій надано право на звернення до будь-якого органу ДРАЦС (без прив’язки до місця прописки).

Які документи потрібні для зміни по батькові дитини?

· письмова заява дитини, яка досягла 14 років;

· заява батьків (при зміні по батькові дітям до 14 років);

· свідоцтво про народження + фотографія заявника (дитини);

· довідка з місця проживання та квитанція про сплату державного мита (5 гривень 10 копійок);

· свідоцтво про зміну імені батька дитини (якщо воно було раніше змінено);

· згода батьків на зміну по батькові дитини (для дітей у віці від 14 до 16 років).

Увесь процес розгляду заяви про зміну по батькові займає три місяці, датою початку обробки даних є день подачі документів у РАЦС.

За деякими підставами можуть відмовити у зміні по батькові. До них належать:

· подача неправдивих відомостей;

· зміни суперечать законодавству;

· відсутність повноважень у заявника;

· відсутність підстав для зміни по батькові.

Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені в Міністерстві юстиції України або в суді.

Як одинокій матері поміняти по батькові дитині?

Відсутність у дітей батька не означає, що одинока мати може в будь-який момент поміняти дитині по батькові. Внести корективи можливо лише при наявності таких підстав:

· запис про батька дитини було анульовано;

· відбулося добровільне визнання батьківства;

· батьківство встановлено в судовому порядку;

· винесено рішення суду про усиновлення або його скасування.

Чи можна при усиновленні поміняти по батькові дітей?

Зміна персональних даних дитини при усиновленні здійснюється за рішенням суду. По батькові дитини змінюється в разі усиновлення її особою, яка записується батьком. При цьому, незалежно від віку неповнолітньої дитини, немає необхідності в отриманні її згоди на зміну по батькові.

Якщо є питання щодо державної реєстрації актів цивільного стану, звертайтесь на онлайн-час з питань ДРАЦС столичної юстиції.