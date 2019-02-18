Батьки-примари: як вказати «по батькові» дитини?

Складовим елементом імені фізичної особи є по батькові. Статтею 28 Цивільного кодексу України встановлено, що ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає з закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.
По батькові дитини визначається за іменем батька.
Батьком може бути:
· чоловік жінки, яка народила дитину;
· особа, визнана батьком за рішенням суду;
· чоловік, записаний зі слів одинокої матері;
· чоловік, який визнав себе батьком (за спільною заявою з матір’ю дитини);
· особа, записана за рішенням органу опіки та піклування за словами інших осіб.
Та що робити, коли батько, немов примара, зник ще до народження малюка. Саме так було з Наталею. Дівчина завагітніла, коли жила з чоловіком у громадянському шлюбі. Проте, коли чоловік дізнався, що вона вагітна, запропонував їй зробити аборт. Наталя категорично відмовилася та розірвала стосунки. Тож, коли реєструвала дитину, навмання вказала по батькові.
Якщо дитина народилась у незареєстрованому шлюбі, то батько має офіційно визнати батьківство та написати відповідну заяву, інакше мати може зазначити будь-яке інше по батькові. У свідоцтві про народження в графі «Батько» може стояти прочерк (стаття 147 Сімейного кодексу України).
Також батьківство може бути встановлене за рішенням суду.
За своєю сутністю визначення батьківства – це процедура, яка дозволяє встановити споріднений та, як наслідок, юридичний зв’язок між чоловіком та дитиною. Оскільки така процедура має юридичне значення та наслідки, вона повинна бути належним чином зафіксована. У процесі встановлення батьківства у чоловіка, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, виникають передбачені законом права та обов’язки.
Трапляється, що батьком дитини стає неповнолітній. У такому випадку орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батькам, опікунам, піклувальникам про запис його батьком дитини! Ніхто не може завадити неповнолітньому у зверненні з заявою, оскільки у цих правовідносинах головне завдання – забезпечити народженій дитині повне батьківське піклування.
У разі, якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла 14 років, змінюється за її згодою.
Яка в Україні процедура зміни по батькові дитини?
Порядок зміни по батькові єдиний як для дорослих, так і для дітей. Держреєстрація зміни по батькові здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Жителям Криму і тимчасово окупованих територій надано право на звернення до будь-якого органу ДРАЦС (без прив’язки до місця прописки).
Які документи потрібні для зміни по батькові дитини?
· письмова заява дитини, яка досягла 14 років;
· заява батьків (при зміні по батькові дітям до 14 років);
· свідоцтво про народження + фотографія заявника (дитини);
· довідка з місця проживання та квитанція про сплату державного мита (5 гривень 10 копійок);
· свідоцтво про зміну імені батька дитини (якщо воно було раніше змінено);
· згода батьків на зміну по батькові дитини (для дітей у віці від 14 до 16 років).
Увесь процес розгляду заяви про зміну по батькові займає три місяці, датою початку обробки даних є день подачі документів у РАЦС.
За деякими підставами можуть відмовити у зміні по батькові. До них належать:
· подача неправдивих відомостей;
· зміни суперечать законодавству;
· відсутність повноважень у заявника;
· відсутність підстав для зміни по батькові.
Дії або бездіяльність працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану можуть бути оскаржені в Міністерстві юстиції України або в суді.
Як одинокій матері поміняти по батькові дитині?
Відсутність у дітей батька не означає, що одинока мати може в будь-який момент поміняти дитині по батькові. Внести корективи можливо лише при наявності таких підстав:
· запис про батька дитини було анульовано;
· відбулося добровільне визнання батьківства;
· батьківство встановлено в судовому порядку;
· винесено рішення суду про усиновлення або його скасування.
Чи можна при усиновленні поміняти по батькові дітей?
Зміна персональних даних дитини при усиновленні здійснюється за рішенням суду. По батькові дитини змінюється в разі усиновлення її особою, яка записується батьком. При цьому, незалежно від віку неповнолітньої дитини, немає необхідності в отриманні її згоди на зміну по батькові.
Якщо є питання щодо державної реєстрації актів цивільного стану, звертайтесь на онлайн-час з питань ДРАЦС столичної юстиції.