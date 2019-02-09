САП возобновила расследование дела в отношении Вилкула

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отменила закрытие дела о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом и кандидатом в президенты Александром Вилкулом. Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято 8 февраля.

Расследование возобновлено в связи с тем, что детективы НАБУ не исследовали обстоятельства по делу, не проанализировали доходы и расходы Вилкула и не составили план расследования.

28 декабря НАБУ закрыло дело в отношении Вилкула в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения на 40 млн гривен депутата Рады Юрия Мороко (фракция "Оппозиционный блок") .