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Луценко подтвердил наличие уголовного производства по возможной госизмене депутата Рыбалки

Дело открыли НАБУ и САП.

Луценко подтвердил наличие уголовного производства по возможной госизмене депутата Рыбалки
Юрий Луценко
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил наличие уголовного производства по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества с Россией.

Об этом он сообщил журналистам.

"Да, это правда", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что дело открыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, Рыбалка - владелец корпорации S.Group, это крупный производитель снеков, которые выпускаются под брендами "Козацька слава", Semkі, "Мачо", KartoFan, Snekkin, "Мій рибалка" и другими.

В начале 2017 года департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры провел обыски в офисных помещениях группы компаний S. Group в Днепре. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, а именно 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и служебного подлога (ст. 366 УК Украины).

В адрес компании Рыбалки также в последнее время начали звучать обвинения в работе на оккупированных территориях Украины.

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Источник: "Украинские новости"
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