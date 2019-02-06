Луценко подтвердил наличие уголовного производства по возможной госизмене депутата Рыбалки

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил наличие уголовного производства по факту возможной государственной измены депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) в части сотрудничества с Россией.

Об этом он сообщил журналистам.

"Да, это правда", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что дело открыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, Рыбалка - владелец корпорации S.Group, это крупный производитель снеков, которые выпускаются под брендами "Козацька слава", Semkі, "Мачо", KartoFan, Snekkin, "Мій рибалка" и другими.

В начале 2017 года департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры провел обыски в офисных помещениях группы компаний S. Group в Днепре. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, а именно 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и служебного подлога (ст. 366 УК Украины).

В адрес компании Рыбалки также в последнее время начали звучать обвинения в работе на оккупированных территориях Украины.