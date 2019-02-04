Луценко о жалобе на него в КДКП: Горжусь тем, что на меня могут жаловаться

Луценко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"

Генеральный прокурор Юрий Луценко готов понести наказание, если Квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) признает неправомерным его участие на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января в Киеве.

Об этом он заявил журналистам, комментируя подачу жалобы в КДКП бывшим прокурором Запорожской области Александром Шацким, который расценил его участие в форуме как агитацию, передает "Интерфакс-Украина".

"Горжусь тем, что создал систему, когда можно жаловаться в независимый орган прокурорского самоуправления, даже на генпрокурора. По-моему, это уже 30-я или 35-я жалоба", - сказал Луценко.

"Все нормально. КДКП рассмотрит жалобу и примет соответствующее решение. А я ему подчинюсь. Считаю, что это правильная возможность для граждан - реагировать на то, что им нравится или не нравится в действиях генпрокурора", - добавил генпрокурор.

Луценко также заверил, что осведомлен о запрете ему как генпрокурору принимать участие в политических мероприятиях, в том числе, партийных съездах.

"Тем не менее, в общественных мероприятиях никто мне не запрещает участвовать. Но если КДКП примет решение, что это мероприятие было партийное или я допустил агитацию или другое предвзятое отношение к руководителям политической системы, очевидно, получу соответствующую меру наказания, к которой я спокойно отношусь", - подчеркнул Луценко.

Напомним, на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" 29 января президент Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй срок. Выступая на мероприятии, Луценко напомнил об ответственности за попытку победы на президентских выборах незаконным путем. При этом он подчеркнул, что, будучи генпрокурором, не может агитировать за кого-то из кандидатов.