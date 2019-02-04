В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря Ватопед
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
На складах в Киеве потушили пожар (обновлено)
На складах в Киеве потушили пожар (обновлено)
«Народный фронт» снова взял паузу
«Народный фронт» снова взял паузу
Скончался 35-летний рэпер Децл
Скончался 35-летний рэпер Децл
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Арсен Аваков: «Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам, – пошлю любого»
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
ГлавнаяПолитика

Центризбирком зарегистрировал Бессмертного и Бондаря

Количество кандидатов в президенты достигло трех десятков.

Центризбирком зарегистрировал Бессмертного и Бондаря
Роман Бессмертный и Виктор Бондарь
Фото: Википедия, UkrFoto.net

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала 29-го и 30-го кандидатов в президенты. Ими стали Роман Бессмертный и Виктор Бондарь.

Решение было принято на очередном заседании ЦИКа.

Бессмертный, 1965 года рождения, является одним из авторов Конституции, был депутатом Верховной Рады II, III, IV (от "Нашей Украины") и V созывов (председатель фракции "Наша Украина").

В 1997-2002 годах был постоянным представителем Президента Леонида Кучмы в парламенте, в 2005 - вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформ в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, в 2007-2008 - заместителем главы секретариата Президента Виктора Ющенко.

В 2010-2011 годах Бессмертный был послом Украины в Беларуси.

В 2015-2016 годах он представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.

Виктор Бондарь родился в 1975 году в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург).

В 2005 году в возрасте 29 лет Бондарь был назначен министром транспорта и связи Украины. На этом посту находился до августа 2006 года.

Потом перешел работать в Секретариат Президента Украины, где до 2007 года занимал пост заместителя главы. На данной должности занимался вопросами кадров и региональной политики. Позже был главой ОГА Днепропетровской области, работал в Государственной таможенной службе.

В 2012 году Бондарь стал народным депутатом Украины седьмого созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" (пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова), но уже в феврале вышел из фракции.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва по округу №191 (Хмельницкая область), набрав 18.61% голосов избирателей.

С 5 июня 2015 года - председатель политической партии "Возрождение".

5 сентября 2017 года - был избран председателем депутатской группы "Возрождение", после того как Виталий Хомутынник решил покинуть пост руководителя группы.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Богословская Инна, самовыдвиженка
  4. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  5. Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
  6. Габер Николай, самовыдвиженец
  7. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  8. Данилюк Александр, самовыдвиженец
  9. Деревянко Юрий, "Воля"
  10. Добродомов Дмитрий, "Народный контроль"
  11. Зеленский Владимир, "Слуга народа"
  12. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  13. Кива Илья, Социалистическая партия
  14. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
  15. Кошулинский Руслан, "Свобода"
  16. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  17. Ляшко Олег, Радикальная партия
  18. Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
  19. Мураев Евгений, партия "Наши"
  20. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  21. Насиров Роман, самовыдвиженец
  22. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  23. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  24. Смешко Игорь, самовыдвиженец
  25. Тарута Сергей, "Основа"
  26. Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
  27. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  28. Шевченко Игорь, самовыдвиженец
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также