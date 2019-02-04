Центризбирком зарегистрировал Бессмертного и Бондаря

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала 29-го и 30-го кандидатов в президенты. Ими стали Роман Бессмертный и Виктор Бондарь.
Решение было принято на очередном заседании ЦИКа.
Бессмертный, 1965 года рождения, является одним из авторов Конституции, был депутатом Верховной Рады II, III, IV (от "Нашей Украины") и V созывов (председатель фракции "Наша Украина").
В 1997-2002 годах был постоянным представителем Президента Леонида Кучмы в парламенте, в 2005 - вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформ в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, в 2007-2008 - заместителем главы секретариата Президента Виктора Ющенко.
В 2010-2011 годах Бессмертный был послом Украины в Беларуси.
В 2015-2016 годах он представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.
Виктор Бондарь родился в 1975 году в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург).
В 2005 году в возрасте 29 лет Бондарь был назначен министром транспорта и связи Украины. На этом посту находился до августа 2006 года.
Потом перешел работать в Секретариат Президента Украины, где до 2007 года занимал пост заместителя главы. На данной должности занимался вопросами кадров и региональной политики. Позже был главой ОГА Днепропетровской области, работал в Государственной таможенной службе.
В 2012 году Бондарь стал народным депутатом Украины седьмого созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" (пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова), но уже в феврале вышел из фракции.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва по округу №191 (Хмельницкая область), набрав 18.61% голосов избирателей.
С 5 июня 2015 года - председатель политической партии "Возрождение".
5 сентября 2017 года - был избран председателем депутатской группы "Возрождение", после того как Виталий Хомутынник решил покинуть пост руководителя группы.
Другими кандидатами в президенты являются:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Богословская Инна, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
- Габер Николай, самовыдвиженец
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Деревянко Юрий, "Воля"
- Добродомов Дмитрий, "Народный контроль"
- Зеленский Владимир, "Слуга народа"
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, "Свобода"
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Смешко Игорь, самовыдвиженец
- Тарута Сергей, "Основа"
- Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец