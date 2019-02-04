Центризбирком зарегистрировал Бессмертного и Бондаря

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала 29-го и 30-го кандидатов в президенты. Ими стали Роман Бессмертный и Виктор Бондарь.

Решение было принято на очередном заседании ЦИКа.

Бессмертный, 1965 года рождения, является одним из авторов Конституции, был депутатом Верховной Рады II, III, IV (от "Нашей Украины") и V созывов (председатель фракции "Наша Украина").

В 1997-2002 годах был постоянным представителем Президента Леонида Кучмы в парламенте, в 2005 - вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформ в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, в 2007-2008 - заместителем главы секретариата Президента Виктора Ющенко.

В 2010-2011 годах Бессмертный был послом Украины в Беларуси.

В 2015-2016 годах он представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.

Виктор Бондарь родился в 1975 году в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург).

В 2005 году в возрасте 29 лет Бондарь был назначен министром транспорта и связи Украины. На этом посту находился до августа 2006 года.

Потом перешел работать в Секретариат Президента Украины, где до 2007 года занимал пост заместителя главы. На данной должности занимался вопросами кадров и региональной политики. Позже был главой ОГА Днепропетровской области, работал в Государственной таможенной службе.

В 2012 году Бондарь стал народным депутатом Украины седьмого созыва. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" (пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова), но уже в феврале вышел из фракции.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва по округу №191 (Хмельницкая область), набрав 18.61% голосов избирателей.

С 5 июня 2015 года - председатель политической партии "Возрождение".

5 сентября 2017 года - был избран председателем депутатской группы "Возрождение", после того как Виталий Хомутынник решил покинуть пост руководителя группы.

Другими кандидатами в президенты являются: