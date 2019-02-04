Герасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателей

Партия "Блок Петра Порошенко" обвинила "Батькивщину" и ее лидера, кандидата в президенты Юлию Тимошенко в подкупе избирателей и сборе персональных данных.

Об этом 4 февраля заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, сообщает пресс-служба партии.

"В последнее время идет много сигналов почти из всех областей Украины, что представители партии" Батькивщина ", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных", - заявил Герасимов.

"Хотел бы напомнить чем заканчиваются для рядовых исполнителей подобные инициативы их лидера: в Килие Одесской области, совсем недавно, активистка" Батькивщины "была осуждена на пять с половиной лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ", - добавил он.

По его словам, перед выборами парламент не должен превратиться в трибуну с избирательной агитацией.

Он также сравнил внешнюю агрессию с популизмом от большинства кандидатов на пост главы государства.

"Но все прекрасно знают, где бывает бесплатный сыр и к чему это приводит", - отметил председатель БПП.

Напомним, ранее Тимошенко обвиняла штаб Порошенко в подкупе избирателей.