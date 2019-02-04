Судья ВС по делу Савченко-Рубана взяла самоотвод

Сегодня суд рассматривает ходатайство о переносе дела из Славянска в Чернигов.

Судья Верховного Суда Алла Макаровец, рассматривающая ходатайтво о подсудности дела Надежды Савченко и Владимира Рубана, взяла самоотвод.

На заседании адвокаты Савченко заявили отвод судьям после заявления генрокурора Юрия Луценко о переносе суда в Чернигов. Это, по мнению правозащитников, может свидетельствовать о заангажированности суда. Но суд отказал в отводе, аргументировав заявление недостаточно мотивированным.

Председательствующая в коллегии судей Алла Макаровец лично взяла самоотвод, мотивировав свое решение желанием "исключить убеждения кого-либо в заангажированности суда".

Напомним, подготовительное судебное заседание по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана назначено на 6 февраля в Славянском суде Донецкой области.

Напомним, ранее прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

В декабре 2018 года Шевченковский районный суд Киева ограничил для Савченко и Рубана сроки ознакомления с делом до 20 января 2019 года. 21 января Рубану вручили обвинительный акт.

Следствие по делу Савченко-Рубана завершено в августе прошлого года.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).