Дело Савченко и Рубана передано в Славянский горрайонный суд

Дата начала рассмотрения дела еще не назначена.

Генеральная прокуратура передала дело депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, для рассмотрения в Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте суда.

Указано, что 29 января определена коллегия судей, которая будет рассматривать дело.

Возглавляет коллегию судья Сергей Пронин.

Дата начала рассмотрения дела еще не назначена.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева ограничил для Савченко и Рубана сроки ознакомления с делом до 20 января 2019 года.

21 января Рубану вручили обвинительный акт.

Напомним, 2 августа 2018 Генеральный прокурор Юрий Луценко объявил о завершении следствия по делу Савченко-Рубана. Он отметил, что следствие собрало достаточно доказательств подготовки подозреваемыми теракта.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти, подготовку к силовому захвату власти, подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков, подготовку к теракту, содействие террористической организации "ДНР", незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).