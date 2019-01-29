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ЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат

Суд отменил решение об отложении дел Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против РФ.

ЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат
Здание ЕСПЧ
Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека вернулся к рассмотрению дел украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко в приоритетном порядке.

Об этом сообщил в Telegram глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Ранее принятое решение об отложении дел Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, Суд уведомит о дальнейшем его движении", - написал он.

Чиков также отметил, что отложения рассмотрения коснулось только жалоб из восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не касается.

Напомним, согласно обвинительному заключению, по которому в РФ приговорили Сенцова и Кольченко, в апреле 2014 года Сенцов якобы создал в Крыму "террористическое сообщество", которое получало указания от неизвестных лиц в Киеве. Целью сообщества была "дестабилизация обстановки" в Крыму и "воздействие на органы власти".

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы, а Кольченко - к 10 годам.

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