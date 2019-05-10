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​​Мать Сенцова рассказала, что разговаривает с сыном раз в месяц по 20 минут

Политзаключенный в основном спрашивает о детях.

​​Мать Сенцова рассказала, что разговаривает с сыном раз в месяц по 20 минут
Людмила Сенцова
Фото: Радио Свобода

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмила разговаривает с ним один раз в месяц по 20 минут.

Об этом она рассказала в интервью "Громадському".

Она отметила, что Сенцов в основном спрашивает о состоянии здоровья детей (16-летняя Алина и 13-летний Влад), как они учатся и чем интересуются.

О своем здоровье политзаключенный всегда говорит: "Все хорошо»"

"Он занимается спортом, идет на поправку, пьет витамины и следит,  не заболели ли, как учатся (дети, - ред). С кем Влад (сын Олега, - ред.) встречается, с кем дружит... Чтобы обсудить это, нам и 20 минут не хватает", - рассказала Людмила Сенцова.

Напомним, сегодня, 10 мая, исполняется пять лет со дня ареста Олега Сенцова и Александра Кольченко. Большую часть срока украинские политзаключенные провели в тюрьмах России. Режиссер и активист Сенцов, осужден на 20 лет по сфабрикованному делу. Он находится в колонии в городе Лабытнанги на Заполярье.

В 2018 году он 145 дней голодал с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России - тогда их было более 70 человек.

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