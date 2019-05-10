Российские боевики совершили 14 обстрелов на Донбассе

В четверг, 9 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минометов калибра 120 мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пищевик, Опытное, Авдеевка, Богдановка, Чермалык, Новоселовка Вторая, Старогнатовка, Новозвановка и Светлодарск.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 9 мая один боевик был ранен.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.