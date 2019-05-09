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Британский корабль-разведчик с украинскими стажерами покинул Одессу и взял курс на Босфор

Судно пройдет через Босфор и пролив Дарданеллы, а затем выйдет Мраморное и Средиземное море.

Британский корабль-разведчик с украинскими стажерами покинул Одессу и взял курс на Босфор
Британский разведывательный корабль HMS Echo H87
Фото: dumskaya.net

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 покинул Одессу.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что ровно в 9 утра он отчалил от 18-го причала одесского морвокзала и взял курс на пролив Босфор.

На борту корабля находятся офицеры и матросы украинских Военно-морских сил в качестве стажеров. Так, в море отправились командир дивизиона надводных кораблей капитан 2-го ранга Юрий Вицкий, командир штурманской боевой части десантного корабля "Юрий Олефиренко" старший лейтенант Артур Колодка, старший комендор матрос Иван Анищенко и главный старшина дивизиона надводных кораблей мичман Павел Кучер.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Стажировка продлится пять дней. За это время моряки пройдут через Босфор и пролив Дарданеллы, выйдут в Мраморное и Средиземное море. Поход для них закончится на греческой военно-морской базе Суда-бей на острове Крит.

Напомним, в понедельник, 6 мая, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. Он был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков Россией.

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