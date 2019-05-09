Во время акций в Киеве полиция составила три админпротокола, задержанных нет

Полиция Киева составила три административных протокола из-за демонстрации запрещенной символики во время акций ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зоряк Шкиряк, передают "Украинские новости".

"Зафиксировали три случая использования запрещенной символики. Составлены административные протоколы и проведены профилактические беседы", - сказал он.

По его словам, задержанных нет.

Шкиряк также отметил, что использование запрещенной символики на акциях в Киеве не имело системного характера. По его словам, с 2014 года в целом тенденция по использованию запрещенной символики пошла на спад.

Напомним, сегодня около 500 человек провели в Киеве акцию"Бессмертный полк". Марш возглавили нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич. Перед началом шествия полиция задержала мать бывшего депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену за ношение футболки в цветах георгиевской ленты. Ее доставили в полицию для профилактической беседы.

Георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года. За ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

В России георгиевская лента как символ Победы начала использоваться с 2005 года. С началом российской агрессии против Украины ее начали использовать сепаратисты и боевики. В 2014 году ее также использовали "самооборона Крыма" и пророссийские сепаратисты на Донбассе.