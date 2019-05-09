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Неизвестные забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр

В результате повреждены лобовое и задние стекла автобусов, пострадавших нет.

Неизвестные забросали камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог - Днепр
Фото: nashemisto.dp.ua

В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись Днепр. В результате повреждены лобовое и задние стекла автобусов.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Инцидент произошел 9 мая около 6:00 утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе Кривой Рог - Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил.Тракало.

Полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают свидетеле и устанавливает лиц, причастных к хулиганским действиям.

В то же время в пресс-службе партии "Оппозиционный блок" заявили, что , под Кривым Рогом забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает "Интерфакс-Украина".

"9 мая 2019 года под Кривым Рогом возле села Широкое несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись. В настоящее время на место прибыли экипажи полиции, проводится расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы наз Нацизмом. Утром в Киеве президент Петр Порошенко и другие лидеры государства поздравили украинцев и приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы.

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