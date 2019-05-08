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На Донбассе погиб украинский военный

Боевики совершили 5 обстрелов.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Олена Максименко

В среду, 8 мая, российские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. В результате вражеского огня погиб один украинский военный, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Лебединское и Опытное.

Потери противника уточняются.

Напомним, накануне боевики совершили 25 раз обстрелов, в результате которых трое военных получили ранения и один военнослужащий погиб.

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